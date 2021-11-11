بالفيديو.. نهر العظيم يحتضر

2021/11/11 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىحصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو يظهر الحالة المأساوية لنهر العظيم الذي يعد من اهم روافد نهر دجلة والذي يغذي الجزء الشمالي من المناطق الزراعية لمحافظة ديالى لاسيما ناحية العظيم 70كم شمال بعقوبة.

ويوضح مقطع الفيديو ان النهر تحول عبارة عن جدول صغير جدا بعرض متر او اكثر في حين كان في وضعه الطبيعي يمتد الى 200م ويشكل مانعا مائيا كبيرا امام محاولات تسلل داعش من صلاح الدين باتجاه ديالى وبالعكس لكن الامر اختلف حاليا وسط مخاوف من كارثة انسانية اذا ما استمر وضع النهر ولم يجري زيادة الاطلاقات المائية من بحيرة العظيم.

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