قائد عمليات البصرة : قواتنا الأمنية تحقق نجاحات كبيرة في مجال مطاردة المطلوبين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة

2021/11/11 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي أن عمليات التفتيش وصلت إلى مراحل ومستويات متقدمة وقواتنا الأمنية تحقق نجاحات كبيرة في مجال مطاردة المطلوبين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة .وقال قائد العمليات بحسب بيان للقيادة "بأن القوات الأمنية باشرت اليوم الخميس بعمليات واسعة شملت مناطق اهوار الشافي ومركز الناحية تمكنت خلالها على مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة واعتدة مختلفة .وأضاف قائد العمليات وجهنا على أداء العمل الجماعي والتعامل المهني والانساني مع المواطنين أثناء الواجب بما يخدم المصلحة العامة لابناء البصرة./انتهى

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