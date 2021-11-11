الكاظمي وزيدان يؤكدان اهمية احترام تطبيق القانون /موسع

2021/11/11 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان .وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى,ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل, اليوم الخميس, رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجرى بحث مراحل التحقيق في حادثي الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء واحداث العنف التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/٥ حيث اكد الجانبان على ضرورة احترام تطبيق القانون"./انتهى2

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