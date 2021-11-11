2021/11/11 | 19:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - الطحين.. أزمة أم لزمة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pq7kX4E_Piw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - الطحين.. أزمة أم لزمة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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