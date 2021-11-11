توضيح حول صورة جسر منهار أشعل مواقع التواصل في واسط

2021/11/11 | 19:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة المحلية زارت موقعه وتتجه لتنفيذ جسور لعبور المشاة.

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