أدفوكات قبيل مباراة سوريا: التنافسُ في مجموعتنا على أشده ونتطلع للفوز

2021/11/11 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الهولندي ديك أدفوكات، التطلع إلى الفوز في مباراة المنتخب أمام نظيره السوري، اليوم الخميس، ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.وقال أدفوكات في مؤتمر صحفي عقده قبيل المباراة، إن "التنافسُ في هذه المجموعة على أشده، والمستويات الفنية متقاربةٌ، بالنظر لما آلت إليه الدقائق الحاسمة في مباراة لبنان وايران، ونتطلع للفوز في مباراة اليوم أمام سوريا".

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