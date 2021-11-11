ادفوكات يكشف تشكيلة منتخب العراق أمام سوريا

2021/11/11 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مدرب المنتخب العراقي بكرة القدم ديك ادفوكات عن التشكيلة الاساسية التي ستمثل المنتخب في مباراته التي ستنطلق في وقت لاحق يوم الخميس على ملعب الغرافة في الدوحة امام منتخب سوريا.ومن المقرر بدء […]

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