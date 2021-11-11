أصلها جزائري.. ضرب لاعبة فرنسية وتكهنات حول تورط منافستها بالفريق

2021/11/11 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت اللاعبة خيرة حمراوي، نجمة الفريق النسائي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعتداء يعتقد أنه كان مدبرًا من زميلتها اللاعبة، أميناتا ديالو.وقال النادي الفرنسي إن ديالو، محتجزة لدى الشرطة لصلتها بهجوم على زميلتها في الفريق.

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