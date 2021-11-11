"نايمكس" أعلى 82 دولاراً.. مع توقعات تأثر وتيرة تعافي الطلب بارتفاع أسعار الخام

2021/11/11 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: شهدت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، ارتفاعاً مع توقعات منظمة "أوبك" بتأثر تعافي حجم الطلب بموجة ارتفاع أسعار الخام عالمياً.وبحلول الساعة 3:02 مساء بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.8 …

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