التجارة تؤكد انهاء ازمة ارتفاع اسعار الطحين

2021/11/11 | 19:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشفت وزارة التجارة، الخميس، عن خطة حكومية لدعم الافران والمخابز.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون،في تصريح صحفي إن "اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية يتعلق بالسوق التجارية المحلية المرتبطة باستيرادات القطاع الخاص المعنية بالمخابز والأفران"، مؤكداً أن "وزارة التجارة تدخلت في انهاء هذه الأزمة حيث اصبح كيس الطحين 27 الفا بعد ان كان بسعر 37 الف دينار عراقي".وأضاف حنون، أن "الوزارة مستمرة بتجهيز المواد الغذائية للمواطنين لحين عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي".وتابع، أن "الوزارة لديها خطة لدعم المخابز والأفران من خلال المشروع الوطني الذي ستشارك فيه المطاحن الأهلية إلى جانب المطاحن الحكومية في استيراد الحنطة وتجهيز المخابز والأفران".وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه "تم توزيع دفعتين من السلة الغذائية خلال الأشهر الماضية وستم الإعلان عن دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة"./انتهى8

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