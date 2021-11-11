النجف: فريق جراحي ينجح بانقاذ حياة مريضة تزن (350) كغم تعاني من ضعف عضلة القلب

2021/11/11 | 19:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ نجح جرّاح القلب الاختصاص الدكتور أحمد نعمة رجيب من مركز جراحة القلب بمدينة الصدر الطبية من انقاذ مريضة تعاني من ضعف في عضلة القلب وتزن ٣٥٠ كغم.وقال الجراح رجيب في تصريح له، ان “ المريضة وفدت الى طوارئ مستشفى الصدر منذ سبعة أيام وهي تعاني من تباطؤ شديد بضربات القلب بسبب السمنة المفرطة حيث بلغ وزنها 350 كغم ، فواجهتنا عدة تحديات تمثلت بعدم سعة أسرة قسم القسطرة لمثل هكذا أوزان ، وصعوبة نقل المريضة “.وأشار رجيب الى ان “ العملية كانت استثنائية وطارئة وصعبة بسبب الوزن الكبير للمريضة والذي استدعى وبشكل عاجل ، صناعة سرير كبير يتسع لها “.واضاف “ تكللت العملية بالنجاح بالتعاون بين فريق الجراحين بمركز جراحة القلب وادارة مستشفى الصدر التعليمي، والمريضة بصحة جيدة ومستعدة لمغادرة المستشفى ./انتهى

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