2021/11/11 | 19:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي والوطني الكردستاني يؤكدان اهمية توحيد الرؤى لحل الإشكالات التي تواجه العملية السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/11 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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