2021/11/11 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YHtanrzz9WQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوفند شيرواني : للعراق استثمارات في بعض الدول وبعض الأموال هربت في زمن النظام السابق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوفند شيرواني : للعراق استثمارات في بعض الدول وبعض الأموال هربت في زمن النظام السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).