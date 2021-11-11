فيديو: حاج عمران تتوشح بالبياض في أولى موجات الثلوج

2021/11/11 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت مدينة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل، الخميس، تساقط كميات من الثلوج في أولى موجات الثلوج خلال الشتاء الحالي.

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وأظهر مقطع مصور نشره المتنبئ الجوي واثق السلامي تابعه "ناس"، (11 تشرين الثاني 2021)، تساقط الثلوج في المدينة، وسط حركة طبيعية لسكانها.

وتقع مدينة حاج عمران ضمن حدود قضاء جومان الــذي يبعـد 170كم عن مركز مدينة أربيل، و20 كم عن قضاء جومان.

وترتفع مدينة حاج عمران 3 آلاف متر عن مستوى سطح البحر، وتمتاز بغزارة الأمطار والثلوج التي تغطي المنطقة طوال أشهر السنة، ما يضفـي على الموقع جواً رائعا لا سيما خلال فصــل الصيف.

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