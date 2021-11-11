هاربة من الصلاة وعباءات النساء ... أربع قصائد - منى حلمي

2021/11/11 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي هاربة من الصلاة والعباءات ....



أربع قصائد ------------------------------------------------------------ 1 – هاربة من الصلاة على الحاكم والأنبياء ---------------------------------------------- هاربة أنامن رجال ورؤساء تحرير لا أتناول معهم العشاءهاربة من الكعوب العاليةمن الصلاةعلى الحاكم وعلى الأنبياءهاربة من اعتراف النقاد

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