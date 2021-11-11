2021/11/11 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون الولايات المتحدة تواجه اختباراً حاسماً في الخرطومبقلماليكس دي والمُترجم عن الإنكليزية بوساطة غوغل وبتصرف مني في بعض المواضعفي مجلة فورين أفيرز 11/11 /2021بعد عامين فقط من التحول الديمقراطي التاريخي في السودان، أوقف انقلاب 25 أكتوبر الذي قام به الجيش السوداني خطوات البلاد المتعثرة نحو الاستقرار.



في الأسابيع التي تلت السيطرة على الحكومة، حل اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تواجه اختباراً حاسماً في الحرطوم - عبدالرزاق دحنون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تواجه اختباراً حاسماً في الحرطوم - عبدالرزاق دحنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).