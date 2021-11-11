العثور على 15 برميل بلاستيكي جميعها مليئة بالمتفجرات

2021/11/11 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

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عثر فوج الطوارئ الثالث وبالتعاون مع قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين، على خمسة عشر برميل بلاستيكي جميعها مليئة بالمتفجرات.

وذكر الفوج في بيان إنه وبالتعاون مع قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين وأثناء التفتيش في قاطع المسؤولية بمنطقة الضباعي في جزيرة تكريت عثروا على خمس عشرة عبوه ناسفة محلية الصنع عباره عن براميل بلاستيكية سعة ٢٠ لتر.

وأضاف تم جمعها وتفجيرها في نفس المكان تحت السيطرة وبدون حادث وهي من مخلفات داعش الارهابي.

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