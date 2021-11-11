2021/11/11 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السويد تحاكم مسؤولَين في شركة نفطية بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في السودان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويد تحاكم مسؤولَين في شركة نفطية بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويد تحاكم مسؤولَين في شركة نفطية بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).