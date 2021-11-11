2021/11/11 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LNvx0HMwIOU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القضاء يعلنها... التزوير لم يثبت والاطار يرفع سقف المطال - حصاد انتخابات 2021 مع علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القضاء يعلنها... التزوير لم يثبت والاطار يرفع سقف المطال - حصاد انتخابات 2021 مع علي فرحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).