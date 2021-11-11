تقارير: الإماراتيون يبنون محطة للطاقة الشمسية في سوريا

2021/11/11 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السورية، الخميس، توقيع عقد مع مجموعة شركات إماراتية لبناء محطة للطاقة الشمسية في إحدى ضواحي دمشق.

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