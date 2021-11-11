السودان.. عبدالفتاح البرهان يشكل مجلس سيادة انتقالي جديد

2021/11/11 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، تشكيل جديد لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، بعدما حلّه نهاية أكتوبر/تشرين الماضي.

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