2021/11/11 | 20:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعرب عن تقديره لمواقف إدانة وشجب محاولة اغتياله: العراق يخوض أصعب تحدياته -عاجل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/11 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعرب عن تقديره لمواقف إدانة وشجب محاولة اغتياله: العراق يخوض أصعب تحدياته -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعرب عن تقديره لمواقف إدانة وشجب محاولة اغتياله: العراق يخوض أصعب تحدياته -عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).