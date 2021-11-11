2021/11/11 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني De la commune de Paris à la commune de Rabatقد يبدو هذا العنوان مثيرا للجدل بعض الشيء ..



لكن طرحه الآن ، هوانّ الظروف والعوامل التي أدت الى الكومونة الباريسية ، كامنة ليس فقط في الدولة السلطانية التي تفتقر الى المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها عالميا ، حيث يوجد فقط السلطان .



بل ان ظروف وعوامل ظهور الكومونة الباريسية موجودة في كل دول العالم ، وبالأخص في الدول التي من المفروض فيها ان تكون حقي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من كومونة باريس الى كومونة الرباط - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من كومونة باريس الى كومونة الرباط - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).