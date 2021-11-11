رسالة إلى ستالين: “هل يمكن لمثلي الجنس أن يكون عضواً في الحزب الشيوعي؟” - هاري وايت

2021/11/11 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاري_وايت نعيد هنا نشر رسالة كتبها هاري وايت (عضو في الحزب الشيوعي البريطاني) إلى ستالين في مايو/آيار 1934، حيث طرح وايت السؤال التالي: “هل يمكن اعتبار المثلي شخصاً يستحق العضوية في الحزب الشيوعي؟”.في ذلك الوقت، كان وايت (نفسه مثلياً) يعمل في موسكو ديلي نيوز.



عندما سمع عن القانون الجديد، كتب رسالة إلى ستالين يسأله كيف يمكنه تبرير ذلك.



وأشار وايت إلى أن القانون الجديد يلغي كل التقدم الذي تم إحرازه في ......





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