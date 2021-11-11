البرهان يبحث عن مخرج - محمد مهاجر

2021/11/11 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -لا شك ان البرهان يشعر بان أيام حكمه القصيرة ظلت مشحونة بالتوتر والقلق وفقدان البوصلة, ولا غرو فقد انفض عنه الكثير من الذين كان يعول على دعمهم.



ولم يحصل الجنرال على دعم واضح الا من فلول المؤتمر الوطنى وكتائبهم المسلحة وزبانية الامن وبعض النفعيين والاراذل.



وحتى المؤتمر الشعبى انحاز الى جانب المعارضة.



اما خارجيا فان الضغوط اصبحت تزداد عليه باضطراد.



والدعم الروسى لا يعدو عن ان يكون دعما سياسيا فق ......





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