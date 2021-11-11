2021/11/11 | 20:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wnqwUqE4yD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع المستقلون الفائزون احداث تغيير في النمط السياسي العراقي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع المستقلون الفائزون احداث تغيير في النمط السياسي العراقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).