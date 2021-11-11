وزير الإعلام السوداني السابق: تشكيل مجلس سيادة امتداد للإجراءات الانقلابية

2021/11/11 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الانتقالية المقالة، حمزة بلول الأمير، الخميس، إن قرار تشكيل مجلس سيادة "يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر".

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