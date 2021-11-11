دولة اوربية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

2021/11/11 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن العدد المتزايد من الحالات المسجلة يضغط مرة أخرى على المستشفيات والأطقم الصحية في البلاد.

ودعا خبراء الصحة في وقت سابق من يوم الخميس الحكومة الهولندية إلى فرض إغلاق جزئي لمحاربة تفشي الفيروس.

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