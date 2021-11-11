توب 5: مجلس سيادة جديد بالسودان.. وقلق جراء قفزات كورونا في أوروبا

2021/11/11 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن ما دار في محادثات السعودية وإيران والأزمة مع لبنان، وقائد الجيش السوداني يشكل مجلس سيادة انتقالي جديد، وتدريب بحري بمشاركة أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين، وقلق من استمرار ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا، وصولا لواقعة ضرب لاعبة فرنسية وتكهنات حول تورط منافستها بالفريق ..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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