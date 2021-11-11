جولة السعودية: عناد يزور شركة الالكترونيات.. نحو تطوير العلاقات مع الرياض (فيديو)

2021/11/11 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اختتم وزير افداع جمعة عناد، الخميس، جولته إلى المملكة العربية السعودية.

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وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الثاني 2021)، أنه "اختتم وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وعلى رأس وفد عسكري رفيع المستوى زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية جاءت تلبية لدعوة ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير، حيث أجرى الوزير لقاءات مثمرة مع القادة السعوديين بحث من خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين".

وأضافت، "وتفقد وزير الدفاع وضمن جدول اعمال زيارته يرافقه قائدا القوات البرية والقوة الجوية وعدد من كبار قادة الوزارة، شركة الالكترونيات السعودية المتقدمة ومركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والاعمال الإنسانية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، حيث اطلع والوفد المرافق على طبيعة عمل وانشطة هذه المؤسسات العسكرية والخدمية متفقداً أقسامها وشعبها كما وعقد سيادته عدداً من الاجتماعات المثمرة مع القائمين عليها بما يخدم تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين".

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