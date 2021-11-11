بغداد: القبض على شخص دهس أماً وطفلتها ولاذ بالفرار

2021/11/11 | 21:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان ابطال مكافحة الإجرام له بالمرصاد.

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