مصر تعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. خبراء: عادلة وتحفز الاستثمار

2021/11/11 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - تبدل موقف المتعاملين بسوق المال المصري تجاه ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، بعد حزمة قرارات مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.ويرى خبراء أن القرارات تحقق العدالة الضريبية.

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