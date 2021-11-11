2021/11/11 | 21:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير العماري يعادل النتيجة للمنتخب العراقي من ركلة جزاء في الدقيقة 86 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/11 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير العماري يعادل النتيجة للمنتخب العراقي من ركلة جزاء في الدقيقة 86) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير العماري يعادل النتيجة للمنتخب العراقي من ركلة جزاء في الدقيقة 86) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).