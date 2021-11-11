"عنف ونقص وقود".. الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة هايتي

2021/11/11 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت الولايات المتحدة، الخميس، رعاياها على مغادرة هايتي فيما تشهد هذه الدولة الكاريبية أعمال عنف تقوم بها عصابات، ونقصا في الوقود وعدم استقرار سياسي.

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