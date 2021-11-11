منتخب العراق يتعادل امام سوريا بهدف لكلا الفريقين

2021/11/11 | 22:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره السوري، مساء اليوم الخميس، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.وسجل منتخب سوريا اولاً عن طريق اللاعب عمر السوما في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 86 جاء هدف التعديل للمنتخب العراقي من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب امير […]

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