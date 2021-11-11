منتخبنا الوطني يتعادل إيجابياً مع نظيره السوري

2021/11/11 | 22:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل هدف المباراة الأول مهاجم سوريا عمر السومة.

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