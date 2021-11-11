مباراة الدقائق الاخيرة.. تعادل مثير بين العراق وسوريا (صور)

2021/11/11 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة

العراق 1 -1 سوريا

يتبع ..

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