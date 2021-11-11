منتخبنا الوطني يتعادل إيجابياً مع نظيره السوري ضمن تصفيات كأس العام

2021/11/11 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتعادل منتخبنا الوطني، مساء اليوم الخميس، إيجابياً أمام نظيره السوري بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.وسجل هدف المباراة الأول مهاجم سوريا عمر السومة في الدقيقة الثمانين، قبل أن يتعادل منتخبنا عن طريق ضربة جزاء نفذها أمير العامري في الدقيقة 85.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخبنا لـ (4) نقاط، فيما حصلت سوريا على نقطتها الثانية.وتتصدر إيران المجموعة برصيد 13 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بـ (11) نقطة ثم لبنان بخمس نقاط، ثم العراق بأربع نقاط، فالأمارات بثلاث نقاط وأخيرا سوريا بنقطة وحيدة.

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