2021/11/11 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل منتخبنا الوطني، مساء اليوم الخميس، إيجابياً أمام نظيره السوري بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.وسجل هدف المباراة الأول مهاجم سوريا عمر السومة في الدقيقة الثمانين، قبل أن يتعادل منتخبنا عن طريق ضربة جزاء نفذها أمير العامري في الدقيقة 85.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخبنا لـ (4) نقاط، فيما حصلت سوريا على نقطتها الثانية.وتتصدر إيران المجموعة برصيد 13 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بـ (11) نقطة ثم لبنان بخمس نقاط، ثم العراق بأربع نقاط، فالأمارات بثلاث نقاط وأخيرا سوريا بنقطة وحيدة.

التالي

منذ 3 ساعات

أدفوكات قبيل مباراة سوريا: التنافسُ في مجموعتنا على أشده ونتطلع للفوز

منذ 3 ساعات

تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة سوريا

منذ 4 ساعات

شرط تعجيزي لتجديد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد

منذ 5 ساعات

بطريقة دراماتيكية..



إيران تفوز بالوقت القاتل على لبنان

منذ 6 ساعات

كوريا الجنوبية تتغلب على الامارات

منذ 8 ساعات

شيركو كريم يغيب عن مواجهة سوريا بسبب عدم الجاهزية

منذ 11 ساعة

بسبب وعكة صحية..



علي فائز يغيب عن مباراة سوريا

منذ 12 ساعة

“البريميير ليغ”يرفض مبادرة للتوعية بمعاناة المشردين

منذ يوم واحد

أدفوكات: نتطلع للفوز رغم صعوبة المهمة

منذ يوم واحد

الجوية والشرطة وامانة بغداد و نوروز الى الدور الـ16 من كأس العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل بطعم الخسارة يحسم مواجهة العراق وسوريا في تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل بطعم الخسارة يحسم مواجهة العراق وسوريا في تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).