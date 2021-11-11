محمد بن راشد يعلن فوز الإمارات باستضافة القمة العالمية للمناخ COP28 في 2023

2021/11/11 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فوز الإمارات باستضافة القمة العالمية للمناخ (COP28) في عام 2023.

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