الصحة تتعاقد مع شركة اردنية لانشاء مستشفى الشطرة االعام

2021/11/11 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الخميس، قيام وزارة الصحة بالتوقيع على العقد الخاص بإنشاء مستشفى الشطرة العام.

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وأشار الأمين العام، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 تشرين الثاني 2021)، إلى أن "وزير الصحة وكالة، الدكتور هاني العقابي، وقّع مع إحدى الشركات الأردنية عَقْدَ إنشاء مستشفى الشطرة بسعة (200) سرير ضمن القرض الياباني".

وشَدّدَ الأمين العام، خلال لقائه وزير الصحة وممثل الشركة الأردنية المنفذة للمشروع، على "الإسراع في تنفيذ أعمال التشييد، والالتزام بإنجازها، وفقًا للمدة التعاقدية المتفق عليها، مشيرا إلى أن الشطرة من الأقضية التي تفتقر إلى وجود مستشفى عام، يتناسب وحجمها السكاني الكبير الذي يصل إلى (400) ألف نسمة".

من جهته أشاد، العقابي، "بالجهد الاستثنائي للأمين العام لمجلس الوزراء، في إيصال المشروع إلى مرحلة التعاقد، بعد أن كان مُتلكئا منذ عام 2007، مؤكدا استكمال إجراءات تسليم الأرض إلى الشركة المنفذة للشروع بأعمال الإنشاء في غضون الأسبوع المُقبل".

ولفت العقابي إلى أن "تمويل مشروع إنشاء المستشفى يأتي ضمن خطة القرض الياباني وبالتنسيق مع وكالة (جايكا الدولية).

وبحسب وزارة الصحة، فإن "المستشفى تم تجهيزها بأجهزة طبية متطورة، وتضمُّ الاختصاصات الطبية كافة؛ ليقدم أفضل الخدمات العلاجية إلى أهالي القضاء".

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