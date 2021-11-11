الولايات المتحدة تحيي يوم قدامى المحاربين وتحتفي بأحد أبطال الحرب العالمية

2021/11/11 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار جندي البحرية الأميركية الوحيد الباقي على قيد الحياة الذي حصل على ميدالية الشرف خلال الحرب العالمية الثانية، نصب معركة "إيو جيما" التذكاري في أرلينغتون بفيرجينيا، وذلك خلال احتفال البلاد بيوم قدامي المحاربين، الخميس.

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