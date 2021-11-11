كربلاء خارج السباق.. تأهل الزوراء والنجف والكهرباء والقاسم لدور الـ16 ببطولة كأس العراق

2021/11/11 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت أربعة فرق من الدوري العراقي

الممتاز، اليوم الخميس، إلى دور الـ16 في

بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وفاز فريق نادي الزوراء على فريق نادي

الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف دون

مقابل ضمن منافسات الدو

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