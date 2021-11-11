في لقاء نادر.. شاهد كيف رد مسؤول إيراني على سؤال مذيعة CNN حول اعتقال بريطانيين

2021/11/11 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة نادرة، حاورت كريستيان أمانبور نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الدبلوماسية في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة النووية للحكومة الإيرانية علي باقري كاني في لندن.وطرحت أمانبور أسئلة على نائب وزير الخارجية بشأن الامتثال النووي واستمرار احتجاز ثلاثة مواطنين بريطانيين.

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