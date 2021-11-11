أربيل.. اندلاع حريق في مطعم ’ماسي زيرك’ (فيديو+ صور)

2021/11/11 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التهمت النيران، ليل الخميس، مطعم "ماسي زيرك" في محافظة أربيل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدهان في المنطقة المحطية بالمطعم.

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وأظهر مقطع فيديو وصور، احتراق المطعم الذي يقع على شارع 60 في مدينة أربيل، واستنفار فرق الدفاع المدني لإخماده.

ولم يتسنّ لـ"ناس" لغاية كتابة هذا الخبر، التعرف على أسباب الحريق، وما إذا كانت هناك إصابات أو ضحايا جراء الحادث.

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