رأي: بشار جرار يكتب عن أزمة سدود الأردن..

2021/11/11 | 22:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأمثال الشعبية المعروفة في الأردن والهلال الخصيب: دق الماء وهي ماء.ويقال فيمن يصر على هدر "رد الفعل" وإن كان دقا ودكا! فحتى يكون الحل ناجعا مستداما لا بد من حسن تشخيص المشكلة وتدبر الحلول المثلى لها.

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