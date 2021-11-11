أدفوكات: أضعنا الفوز على سوريا

2021/11/11 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر مدربُ منتخبنا الوطنيّ لكرة

القدم، الهولندي ديك ادفوكات، عن حزنه

الشديد لعدم تحقيق الفوز أمام منتخب

سوريا في المباراة التي انتهت

بالتعادلِ الايجابي بهدفٍ مساء اليوم

الخميس ضمن مباريات الجولة الخام

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