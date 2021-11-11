أدفوكات معلقاً على ’ترك منصبه’: القرار يعود إلى الاتحاد العراقي

2021/11/11 | 23:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعرب مدرب المنتخب الوطني ديك أدفوكات، الخميس، عن حزنه إزاء التعادل الإيجابي مع النظير السوري، فيما علق بشأن إمكانية "ترك منصبه".

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وذكر أدفوكات خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة تابعه "ناس"، (11 تشرين الثاني 2021)، أنه "نعبر عن حزننا الشديد لعدم تحقيق الفوز أمام منتخب سوريا في المباراة التي انتهت بالتعادلِ الايجابي بهدفٍ مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيويّة المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وقالَ أدفوكات، "لا أخفي أنها كانت مباراةً صعبةً جداً، وسنحت لنا أكثر من أربع فرصٍ سانحة للتسجيل لكنني أقول إننا كنا محظوظين بإدراك التعادلِ كون هدف تقدم سوريا جاءَ في وقتٍ حرج".

وعن رؤيته لحظوظِ التأهل الى كأس العالم بعد هذا التعادل، خصوصاً أن المنافسين المباشرين (لبنان ، الإمارات) خسرا مباراتيهما في هذه الجولة، أوضحَ ادفوكات، أن "المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية باتت صعبةً، وأن منتخبات (لبنان ، الامارات ، سوريا) بالإضافة الى العراق، هي مَن تتصارع على المركز الثالث".

وعن تفكيره بترك منصبه بعد نتيجة اليوم، قالَ "كما تحدثت قبل يوم بأن الاتحاد العراقي متى ما وجد مدرباً أفضل مني فبإمكانه اتخاذ القرار المناسب، ويبقى الأهم هو المنتخب وليس أنا".

وأكد، أنه "ما زال يؤمن بقدرات لاعبيه بالرغم من إشارته في مجمل حديثه بأنه حتى مَن كان يتواجد على دكة البدلاء كان يعاني من إصابات، وانه أشرك المدافعَ ريبين سولاقا بالرغم من إصابته، لكنه قدّمَ أداءً طيباً ومثنياً على قدراته".

وخرج منتخب العراق الوطني بتعادل إيجابي أمام المنتخب السوري (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل اللاعب عمر السومة الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 80 لصالح منتخب سوريا، فيما سجل أمير العماري هدف التعديل للعراق في الدقيقة 86.

وبهذا يكون المنتخب العراقي قد رفع رصيده للنقطة 4 ويحتل المركز الرابع في سلم الترتيب، فيما رفع سوريا رصيده للنقطة 2 في المركز الأخير.

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