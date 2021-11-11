البصرة.. مجهولون يطلقون النار على منتسب بإستخبارات الداخلية

2021/11/11 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مسلحون مجهولون، الخميس، على اغتيال منتسب باستخبارات الداخلية في البصرة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT، اليوم (11 تشرين الثاني 2021)، إن "مجهولين اقدموا اليوم، على إطلاق النار باتجاه منتسب في استخبارات الداخلية، وسط قضاء الزبير بمحافظة البصرة".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أسفر عن مقتله في الحال"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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