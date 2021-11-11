2021/11/11 | 23:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qNFCg4i_2RE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجماهير العراقية تفتح النار بمختلف الاتجاهات بعد اخفاق المنتخب امام سوريا: "مؤامرة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجماهير العراقية تفتح النار بمختلف الاتجاهات بعد اخفاق المنتخب امام سوريا: "مؤامرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).